Артем Здунов посетил ООО «МАПО «Ардатов»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ардатовский район посетил ООО «МАПО «Ардатов».

Указанное хозяйство успешно занимается растениеводством: выращиванием зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы.

В последние годы сельхозпредприятие начало возделывать новые культуры - рапс и кукурузу на зерно.

Кроме того, МАПО «Ардатов» занимается молочным животноводством.

На предприятии работают около 350 человек – это жители сёл Пиксяси, Низовка и других населенных пунктов района.

Артем Здунов осмотрел молочно-товарную ферму в селе Пиксяси, побеседовал с директором предприятия Юрием Евдокимовым и главой Ардатовского района Александром Антиповым о направлениях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.

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Источник: e-mordovia.ru