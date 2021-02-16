Артем Здунов посетил новый детский сад в Ардатове

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил новый детский сад на 250 мест в Ардатове, построенный по национальному проекту «Демография».

Руководитель республики высоко оценил условия, созданные для малышей, в новом здании есть все возможности для их гармоничного развития: спортивный зал с тренажерами и различными видами спортивного оборудования, скалодром, мастерская художественного творчества, музыкальный зал, театральная студия, центр конструирования, моделирования и робототехники, бассейн и многое другое.

Для детей с нарушениями речи была организована специализированная группа компенсирующей направленности.

На территории дошкольного учреждения расположены игровые и спортивные площадки, летний театр, метеостанция. Имеется автоматическая система противопожарной безопасности.

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Источник: e-mordovia.ru