Артем Здунов побывал в доме-музее Степана Эрьзи

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ардатовский район посетил дом-музей С.Д. Эрьзи в селе Баево.

Дом-музей представляет собой деревянную избу с наличниками на окнах, украшенными глухой резьбой, характерной для мордовских сёл. В 2018 году за счет спонсорской помощи к зданию был пристроен выставочный зал, в нём представлены 30 3D-копий работ великого мастера.

Экспозиция, с которой ознакомился Артем Здунов, основана на документальных материалах и фотографиях, здесь представлены личные вещи скульптора, образцы материалов, с которыми он работал. Дополняют экспозицию предметы мордовского декоративно-прикладного искусства.

Руководителю республики рассказали, что ежегодно дом-музей посещают более 2,5 тыс. человек. Гостям предлагаются блюда национальной кухни, конные прогулки, прогулки в фаэтоне или на конных санях. В одном из выставочных залов планируется на постоянной основе организовать проведение творческих мастер-классов для детей. Артем Здунов эту идею одобрил и сказал, что нужно использовать все возможности для повышения туристической привлекательности мордовской глубинки.

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Источник: e-mordovia.ru