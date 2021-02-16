Артем Здунов посетил Ардатовский светотехнический завод

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на минувших выходных посетил Ардатовский светотехнический завод.

Указанное предприятие выпускает широкий спектр осветительных приборов, используемых для освещения промышленных, сельскохозяйственных, административно-общественных, бытовых помещений, а также уличных и садово-парковых светильников. Номенклатура изделий составляет на сегодняшний день более 3 тыс. наименований.

В прошлом году предприятие разработало и внедрило в производство 554 новых изделия, в том числе востребованные в период пандемии коронавируса бактерицидный рециркулятор и светильник-рециркулятор.

Сейчас на заводе работают 555 человек.

Артем Здунов осмотрел ключевые производственные площадки, обсудил с руководством предприятия планы по загрузке производства и реализации новых инвестиционных проектов.

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Источник: e-mordovia.ru