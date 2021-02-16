Артем Здунов ознакомился с проектом благоустройства Базарной площади в Ардатове

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Ардатов осмотрел центральную часть города, в том числе оценил проект благоустройства Базарной площади.

Указанный проект предусматривает благоустройство центральной площади с сохранением историко-архитектурной ценности города и возрождением традиций прошлых лет в современном формате.

Благоустроенная площадь станет связующим звеном между разрозненными частями города, здесь появится возможность проводить различные культурно-массовые мероприятия.

Артему Здунову рассказали, что в рамках благоустройства на площади будет установлена светодиодная панель перед сценой, на которой будут в интерактивном режиме высвечиваться названия населенных пунктов района.

Руководитель региона подчеркнул, что проект должен быть реализован максимально качественно, чтобы люди поставили ему самую высокую оценку.

Благоустроить Базарную площадь планируется в нынешнем году.

Также читайте о том, что Артем Здунов посетил Ардатовский светотехнический завод.

Источник: e-mordovia.ru