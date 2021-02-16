Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов оценил спортивную инфраструктуру в Ардатове.

Руководитель республики осмотрел площадку, где в этом году будет построен плавательный бассейн. Сейчас на этом месте располагается ледовый корт, где тренируются хоккеисты. Артем Здунов пообщался с юными спортсменами и их тренером, ему рассказали, что хоккейная команда Ардатовского района успешно выступает, имеет многочисленные достижения.

Руководитель региона заявил, что после начала строительства бассейна ледовый корт и баскетбольную площадку, которые сейчас здесь располагаются, обязательно надо сохранить, перенести в другое, не менее удобное место.

В Ардатовской ДЮСШ Артем Здунов побеседовал с тренерами и подчеркнул, что поддержка спорта в районах республики будет продолжена.

Также читайте о том, что Артем Здунов ознакомился с проектом благоустройства Базарной площади в Ардатове.

Источник: e-mordovia.ru