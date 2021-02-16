Артем Здунов посетил Ардатовский дом культуры

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на минувших выходных посетил Ардатовский дом культуры, где ознакомился с функционалом нового здания и осмотрел выставку ремесел.

В настоящее время в ДК есть зрительный зал на 300 посадочных мест с цифровым и аудиовизуальным оборудованием, театральная и музыкальная студии, хореографический зал, столярная и швейная мастерские, кабинет робототехники, помещения для многочисленных кружковых занятий.

С большим интересом Артем Здунов изучил выставку, на которой были представлены изделия народных промыслов.

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Источник: e-mordovia.ru