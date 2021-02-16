Спортсменка из Мордовии завоевала золотую медаль первенства России по лыжным гонкам

На минувших выходных в рамках первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет в Сыктывкаре состоялись гонки свободным стилем.

На дистанции 5 км первое место заняла воспитанница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Екатерина Никитина. Результат - 16:18.5.

Ранее в гонках классическим стилем с раздельным стартом среди юношей на дистанции 5 км бронзовую медаль завоевал спортсмен сборной Мордовии Владимир Митрошин, который 3,7 секунды уступил представителю Московской области Арсению Власову.

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Источник: e-mordovia.ru