Хоккейная команда «Мордовия-2007» на домашней арене одолела соперников из Сарова и Йошкар-Олы

На минувших выходных в Саранске состоялись матчи первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей до 14 лет сезона 2020-2021 годов.

Победа на счету хозяев ледовой арены – команды «Мордовия-2007». Матч с командой «Саров» завершился со счетом 2:1 в пользу хоккеистов из Мордовии. Также «Мордовия-2007» со счетом 6:2 одолела команду «Спартак-2007» из Йошкар-Олы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru