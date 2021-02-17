В Саранске 18 февраля ограничат стоянку транспортных средств по улице Гагарина

В Саранске будет временно ограничена стоянка транспортных средств по улице Гагарина.
В период с 08:00 до 23:00 18 февраля стоянка транспортных средств будет запрещена в районе МКД №9 по улице Гагарина.
Автовладельцам необходимо заблаговременно оставить свои машины в местах, которые не попадают в зону действия данного ограничения.
Причиной ограничения стоянки транспортных средств является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru