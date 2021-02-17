Житель Мордовии, находящийся под подпиской о невыезде, подозревается в совершении краж

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан молодой человек, который подозревается в совершении двух краж.

В ночь на 6 февраля 26-летний житель посёлка Комсомольский, находясь в Чамзинке, проходя мимо торгового центра, расположенного по адресу – улица Ленина, разбил оконное стекло и проник в один из павильонов, откуда похитил более 30 плиток шоколада общей стоимостью порядка 3 тыс. рублей, а также кошелек работника заведения, в котором находились денежные средства в сумме 5 тыс. рублей. Затем молодой человек проник в салон сотовой связи, расположенный возле торгового центра, где забрал с витрины два новых мобильных телефона общей стоимостью около 15 тыс. рублей, украл ещё один смартфон, который не продавался, а также похитил из кассы 41,8 тыс. рублей.

Известно, что в прошлом году парень вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за угон, а в настоящее время находится под подпиской о невыезде за кражу товара из сетевого магазина в январе нынешнего года.

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Источник: 13.мвд.рф