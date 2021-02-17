Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Подгорнов Николай Васильевич 1950 года рождения, являющийся жителем Саранска, утром 4 июля прошлого года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в рубашку черного цвета с коротким рукавом, темно-синие штаны, сланцы синего цвета. Особые приметы: на кисти левой руки татуировка в виде надписи «Коля», шрам на переносице длиной 2 см, на животе шрам 20 см, отсутствуют коренные зубы.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-84-34, 29-90-23, 89997781881 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф