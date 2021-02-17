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Разыскивается пропавший без вести житель Саранска

Разыскивается пропавший без вести житель Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Подгорнов Николай Васильевич 1950 года рождения, являющийся жителем Саранска, утром 4 июля прошлого года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в рубашку черного цвета с коротким рукавом, темно-синие штаны, сланцы синего цвета. Особые приметы: на кисти левой руки татуировка в виде надписи «Коля», шрам на переносице длиной 2 см, на животе шрам 20 см, отсутствуют коренные зубы.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-84-34, 29-90-23, 89997781881 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф