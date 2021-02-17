Житель Саранска, решивший купить двигатель, стал жертвой мошенника

В Саранске 36-летний местный житель, решивший приобрести двигатель, стал жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 36-летний житель Саранска на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже двигателя для автомобиля. Мужчина связался с продавцом, договорился с ним о приобретении мотора и перечислил на указанный им счет денежные средства в сумме 32380 рублей. Спустя две недели горожанину был прислан двигатель другой модели. Продавец перестал выходить на связь.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф