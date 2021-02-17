В Кадошкинском районе для дошкольников полицейские организовали увлекательное мероприятие

В Кадошкинском районе педагоги местного детского сада совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовали для малышей и их родителей комплекс мероприятий по изучению ПДД.

С дошкольниками в игровой форме сотрудники полиции пообщались на следующие темы: «Такие разные знаки», «Дети и дорога», «Транспорт». Также были организованы дидактические игры: «Транспорт», «Правила дорожного движения» и «Большая прогулка». Ребята с огромным удовольствием принимали участие в конкурсах и викторинах.

Не оставили малышей и без мультфильмов. Полицейские принесли видеоматериалы и плакаты по тематике безопасности. Особый интерес у детей вызвала выставка детских рисунков «Безопасная дорога».

Родителям инспекторы раздали памятки «Папам, мамам на заметку – привяжи ребенка крепко».

Также читайте о том, что в Саранске заболеваемость ОРВИ среди учащихся школ и воспитанников детсадов не выросла.

Источник: 13.мвд.рф