В Саранске горела баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 16 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Танеевка. Возле дома №41, расположенного по адресу – улица Республиканская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 5 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru