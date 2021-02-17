Жителя Мордовии, который убил отца, отправят на принудительное лечение

Жителю Мордовии, уличенному в убийстве отца, были назначены принудительные меры медицинского характера.

В ночь на 30 августа прошлого года 21-летний житель посёлка Николаевка в ванной комнате квартиры несколько раз ударил своего 50-летнего отца табуретом по голове. Затем молодой человек поднял мужчину, который от полученных ударов потерял сознание, и положил его на кровать. После этого парень ушел из дома. Вернувшись обратно поздно вечером, молодой человек обнаружил, что отец не подает признаков жизни. В ночь на 31 августа житель посёлка выбросил труп мужчины из окна второго этажа. Утром тело пострадавшего было обнаружено местными жителями, которые обратились в полицию.

В ходе проведения судебной психиатрической заболевания было установлено, что молодой человек в силу особенностей психики в момент совершения преступления не осознавал характер своих действий, а также не имел никакой возможности их контролировать.

Суд освободил парня от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера.

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Источник: 13.мвд.рф