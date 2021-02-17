В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель»

На минувших выходных сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Мордовии оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие было направлено на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ходе данной операции инспекторы ДПС проверили сотни транспортных средств и выявили 20 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Один из нарушителей управлял автомобилем в нетрезвом виде повторно.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф