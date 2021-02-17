В Саранске произошел пожар в подвале многоквартирного дома

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоквартирного жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 16 февраля. Огонь вспыхнул в подвале многоквартирного жилого дома №1, расположенного по адресу – проспект Ленина. Пламя повредило электрощиток на площади 1 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru