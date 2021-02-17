В Мордовии полицейские рассказали студентам о вреде наркотиков

Сотрудниками МВД были организованы информационно-образовательные площадки для учащихся Саранского электромеханического колледжа и Луховского лицея Саранска.

В рамках указанных мероприятий обсуждались проблемы наркомании в современном обществе, последствия употребления наркотиков для организма человека, а также виды ответственности, предусмотренной законодательством за деяния в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

Кроме того, были продемонстрированы тематические видеоролики.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф