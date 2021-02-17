Полицейские изъяли наркотики у жителя Ардатовского района

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Ардатовского района.

На 3-м километре Лямбирского шоссе стражами порядка был задержан 31-летний житель посёлка Тургенево Ардатовского района, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 3,38 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления на одном из сайтов.

В отношении жителя Ардатовского района было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф