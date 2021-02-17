В Саранске горел бытовой вагончик

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бытового вагончика.

Поздним вечером 16 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица 2-я Промышленная, загорелся бытовой вагончик.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь повредил вагончик на площади, составляющей 10 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru