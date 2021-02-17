В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший филиал профессионального образовательного учреждения

В образовательном учреждении №113 УФСИН РФ по Мордовии, осуществляющем свою деятельность в исправительных учреждениях, были подведены итоги смотра-конкурса лучших филиалов и отделений.

Анализ работы показал, что основные мероприятия в филиалах образовательного учреждения были выполнены.

По результатам конкурса победителем был признан филиал №5, второе место досталось образовательному учреждению №113 при ИК-2, третье место занял филиал №11.

В настоящее время все мастерские образовательного учреждения №113 оснащены современными техническими средствами, во всех учреждениях созданы необходимые условия для качественного осуществления процесса профессионального обучения осужденных.

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Источник: 13.fsin.su