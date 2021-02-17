В Саранске прошел семинар для предпринимателей

В администрации Саранска 16 февраля состоялся семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обсуждалось соблюдение законодательства по контрольно-кассовой технике на розничных рынках и предприятиях общественного питания.

Участники рассматриваемого семинара были проинформированы о порядке применения контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на розничных рынках и в сфере общественного питания. Кроме того, было дано разъяснение о видах деятельности, в которых применение контрольно-кассовой техники является обязательным.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru