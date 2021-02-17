Артем Здунов провел совещание по развитию в Мордовии движения «Молодые профессионалы»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 16 февраля провел совещание по развитию в республике движения «Молодые профессионалы».

Недавно прошел региональный чемпионат, организованный указанным движением, в котором приняли участие более 300 обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, соревновавшихся по 47 направлениям. Победу одержал 51 участник. Победители будут участвовать в дальнейших отборочных этапах на национальный чемпионат «Молодые профессионалы», который состоится в июле в Башкирии.

Артем Здунов подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия работодателей и образовательных учреждений. Глава региона отметил, что работодатели должны быть заинтересованы, заявил, что необходимо привлекать материально-технические ресурсы предприятий для расширения компетенций, а также подчеркнул, что за каждым направлением должно быть закрепление отраслевых министерств.

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Источник: e-mordovia.ru