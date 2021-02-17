Мордовия получит почти 286 миллионов рублей на поддержку медицины

В скором времени Мордовия получит около 285,5 млн рублей на поддержку медицинских учреждений.

Указанные средства будут направлены из резервного фонда российского правительства учреждениям, осуществляющим медицинскую помощь по программе ОМС.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru