В Краснослободске адвоката осудили за покушение на мошенничество

В Краснослободске суд вынес приговор в отношении адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество.

В сентябре прошлого года бывший председатель коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» был задержан после получения денежных средств в размере 700 тыс. рублей. За указанную сумму осужденный пообещал 30-летнему претенденту на адвокатский статус решить вопрос о положительной сдаче им квалификационных экзаменов. Мужчина заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, обратив полученные деньги в свою пользу.

Решением суда в отношении адвоката была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на аналогичный срок.

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Источник: mordovia.sledcom.ru