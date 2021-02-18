В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 17 февраля на Александровском шоссе. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Ауди».

Медицинская помощь понадобилась 32-летнему водителю «Ауди» и его 42-летней пассажирке.

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Источник: гибдд.рф