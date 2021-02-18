В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.

Днём 17 февраля на Александровском шоссе сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Ниссан-Альмера», за рулем которого находился 48-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

Также читайте о том, что в Саранске в массовом ДТП пострадали 25-летний парень и 16-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф