В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Утром 17 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива, расположенного по адресу – улица Красноармейская. Загорелся гараж, внутри которого находился автомобильный прицеп.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь повредил гараж на площади 40 кв. м. Кроме того, был поврежден прицеп на площади 0,1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru