В Саранске 22-летнего парня осудили за сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Осужденный и два других участника организованной группы, уголовное дело в отношении которых рассматривается в суде, посредством интернет-магазина осуществили сбыт наркотиков на территории Саранска и Мордовии. В течение месяца они организовали более 200 так называемых тайников.

Кроме того, была установлена причастность молодого человека к легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

Решением суда в отношении 22-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф