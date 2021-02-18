В Зубово-Полянском районе загорелся жилой дом

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Поздним вечером 17 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Потьма. На улице Пионерской загорелся двухквартирный жилой дом №18. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 128 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru