В Мордовии полицейские приняли участие в соревнованиях по служебному двоеборью

В Мордовии прошло командное первенство по служебному двоеборью среди сотрудников регионального МВД.

Стражи порядка продемонстрировали свои способности в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и лыжных гонках на дистанции 3000 метров свободным ходом.

Полицейские соревновались в двух категориях: сборные центрального аппарата МВД по Мордовии и команды территориальных органов внутренних дел на районном уровне.

В результате упорной борьбы лидером в первой группе стала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саранску.

Во второй группе победителями стали представители ОМВД России по Рузаевскому району.

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Источник: 13.мвд.рф