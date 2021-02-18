В Мордовии полицейские приняли участие в соревнованиях по служебному двоеборью

В Мордовии прошло командное первенство по служебному двоеборью среди сотрудников регионального МВД.
Стражи порядка продемонстрировали свои способности в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и лыжных гонках на дистанции 3000 метров свободным ходом.
Полицейские соревновались в двух категориях: сборные центрального аппарата МВД по Мордовии и команды территориальных органов внутренних дел на районном уровне.
В результате упорной борьбы лидером в первой группе стала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саранску.
Во второй группе победителями стали представители ОМВД России по Рузаевскому району.
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Источник: 13.мвд.рф