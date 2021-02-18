В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже товара из магазина бытовой техники

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех парней, которые подозреваются в краже товара из магазина бытовой техники.

Вечером 13 февраля три неизвестных молодых человека похитили игровую компьютерную мышь стоимостью 3152 рубля из магазина бытовой техники, работающего на базе торгового центра, расположенного по адресу – улица Волгоградская.

Один из парней был одет в куртку красного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, темную шапку с полосой зеленого цвета, темные ботинки. Второй молодой человек был одет в светло-серую куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, шапку черного цвета, темные ботинки. Третий парень был одет в куртку черного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, футболку черного цвета с рисунком, шапку черного цвета, темные кроссовки с белыми вставками.

Все, кто владеет сведениями о личностях и нынешнем местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88 или 102.

Также читайте о том, что в Саранске 22-летнего парня осудили за сбыт наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф