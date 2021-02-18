В Атяшевском районе горел сарай

В Атяшевском районе пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Поздним вечером 17 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Дюрки. Возле дома №6, расположенного по адресу – улица Набережная, загорелся сарай. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания сарая.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru