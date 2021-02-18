Полицейские изъяли наркотики у 41-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у местного жителя.

На улице Советской стражи порядка задержали 41-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,18 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении горожанина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф