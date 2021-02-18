В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Происшествие произошло днём 17 февраля. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №5А, расположенного по адресу – улица Семашко. Пламя уничтожило постельные принадлежности на площади, составляющей 0,2 кв. м.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль и сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru