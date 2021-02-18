Житель Ардатовского района подозревается в фиктивной регистрации иностранки

В Мордовии житель Ардатовского района фиктивно прописал в своей квартире иностранку.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в первой половине января нынешнего года 34-летний житель посёлка Тургенево фиктивно зарегистрировал в принадлежащей ему квартире, расположенной в Саранске, гражданку одной из стран ближнего зарубежья 1984 года рождения.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что полицейские изъяли наркотики у 41-летнего жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф