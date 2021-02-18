В Краснослободском районе горел сарай

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Вечером 17 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новый Усад. Возле дома №29, расположенного по адресу – улица Проезжая, загорелся сарай. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru