Житель Зубово-Полянского района подозревается в краже кассового аппарата

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже кассового аппарата.

Стражами порядка было установлено, что в ночное время суток 18-летний житель села Покровские Селищи, возвращаясь домой через село Каргал, взломал замок торгового павильона и похитил кассовый аппарат, который оказался пустым. Молодой человек разобрал украденный аппарат на детали.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф