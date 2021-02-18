Житель Зубово-Полянского района подозревается в краже кассового аппарата

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже кассового аппарата.
Стражами порядка было установлено, что в ночное время суток 18-летний житель села Покровские Селищи, возвращаясь домой через село Каргал, взломал замок торгового павильона и похитил кассовый аппарат, который оказался пустым. Молодой человек разобрал украденный аппарат на детали.
В отношении парня было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф