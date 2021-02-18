В Ромоданово загорелся мусор в гараже

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Ранним утром 17 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в гараже, расположенном возле дома №20А, горит мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в гараже на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru