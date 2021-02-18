В Мордовии проходит фестиваль-конкурс театральных постановок

В Мордовии продолжается фестиваль-конкурс лучших театральных постановок номинантов премии главы республики в области театрального искусства за 2020 год.

В период с 6 по 13 февраля состоялись показы спектаклей Театра кукол Мордовии – сказка «Певец народной красоты», Театра актера и куклы «Крошка» – сказка «Огненная лиса и волшебные стрелы», Музыкального театра имени М.Я. Яушева – музыкальная комедия «Женитьба гусара».

Впервые за историю существования фестиваля свою премьерную работу вне конкурса представил любительский театр.

Фестиваль продлится до 28 февраля. Ознакомиться с расписанием постановок можно на сайте министерства культуры Мордовии.

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Источник: mktrm.ru