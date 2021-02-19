В Мордовии продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 18 февраля провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации, проведения вакцинации от COVID-19, функционирования региональной системы здравоохранения, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Благодаря принимаемым мерам число заболевших COVID-19 в республике продолжает снижаться. В настоящее время в госпиталях находится меньше 1000 пациентов (в пиковые дни пандемии было более 2000 человек), сокращается количество амбулаторных больных.

Лечебные учреждения возвращаются к плановому режиму работы, восстанавливаются объемы специализированной медицинской помощи.

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Источник: e-mordovia.ru