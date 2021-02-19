Были названы районы Мордовии с самыми высокими показателями заболеваемости COVID-19

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поручил разобраться с теми территориями, где эпидемиологическая обстановка не улучшается.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике улучшается, но в некоторых районах показатели хуже, чем в среднем по республике.

Ардатовский, Ельниковский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Старошайговский, Чамзинский, Рузаевский, Ковылкинский и Кадошкинский районы относятся к тем территориям, где показатели заболеваемости выше.

Артем Здунов поручил главам упомянутых районов разобраться со сложившейся ситуацией.

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Источник: e-mordovia.ru