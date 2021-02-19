В Мордовии больше всего заболевших COVID-19 отмечается в старшей возрастной группе

В Мордовии больше всего заболевших коронавирусной инфекцией отмечается в старшей возрастной группе.

Анализируя ситуацию с заболеваемостью на этой неделе, было выявлено, что среди заболевших люди в возрасте 65 лет и старше составляют 27,7%, на прошлой неделе этот показатель был 23%. Об этом сообщила главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова.

Учитывая указанное положение дел, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики поддержал предложение о дальнейшем продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

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Источник: e-mordovia.ru