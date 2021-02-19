В Мордовии продолжается вакцинация населения от коронавируса

В Мордовии в настоящее время активно проходит вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

В регион уже поступило более 33 тыс. комплектов вакцины от коронавируса.

В республике сделали прививки практически 26 тыс. человек.

Соответствующие сведения были озвучены во время заседания оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru