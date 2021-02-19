В Мордовии стабилизировалась ситуация с наличием лекарств в аптеках

В Мордовии стабилизировалась ситуация с наличием лекарств в аптечной сети.

По некоторым позициям в государственных аптеках республики сформировался даже не трехмесячный, а двухгодовой запас лекарственных средств.

Но есть проблемы с льготным обеспечением лекарственными препаратами. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов дал указание министерству здравоохранения республики срочно исправить ситуацию и в дальнейшем держать её на постоянном контроле.

И. о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин сообщил, что за последнюю неделю количество необеспеченных рецептов уменьшилось более чем на 1 тысячу, до конца февраля ожидается поступление 16 наименований лекарственных препаратов, что позволит дополнительно обеспечить ещё более 300 льготных рецептов. По мере дальнейших закупок министерством здравоохранения республики льготных лекарств они будут незамедлительно направляться в аптеки.

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Источник: e-mordovia.ru