Госдолг Мордовии превышает 49 миллиардов рублей

По состоянию на 1 января 2021 года госдолг Мордовии составил 49,12 млрд рублей.

Отношение госдолга республики к доходам составляет 195,2%. Этот показатель является одним из худших в России.

Несмотря на низкую позицию Мордовии, эксперты отмечают позитивную динамику республики. Второй год подряд регион сокращает свою долговую нагрузку. За прошедший год долговая нагрузка на республиканский бюджет снизилась на 16,1% как за счет снижения на 3,9% объема государственного долга (погашение облигационного займа), так и за счет роста на 4,1% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

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Источник: mordovmedia.ru