Артем Здунов потребовал от Владимира Сушкова дать объяснение по долгам региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на встрече с директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иваном Зимой обсуждал проблемные вопросы по проектам, которые компания реализовывала в республике в последние несколько лет, в том числе к ЧМ-2018.

Речь шла о создании в Мордовии систем «Безопасный город» и «Безопасный интеллектуальный регион». Выяснилось, что регион задолжал «Ростелекому» внушительные суммы, при этом жители Мордовии остались с неработающими и уже морально устаревшими камерами фото- и видеофиксации. Вопросы о том, как республика вошла в дорогостоящий проект без соответствующего финансового обоснования и за чей счет будут выплачиваться долги перед подрядчиком ещё пять лет, Артем Здунов задал председателю республиканского правительства Владимиру Сушкову.

Иван Зима рассказал руководителю региона предысторию вопроса. Выяснилось, что комплексы фото- и видеофиксации устанавливались, когда республика готовилась к ЧМ-2018, и на время проведения соревнований система работала. Впоследствии правительство региона финансовые обязательства выполнять перестало. Сумма долга составляет уже 65 миллионов рублей.

Также выяснилось, что ежемесячное обслуживание неработающих камер и невыплаченные долги за их установку могут обойтись бюджету республики в сумму порядка полумиллиарда рублей. Артем Здунов задал вопрос Владимиру Сушкову о том, как регион собирался оплачивать эти расходы, и что глава правительства планирует делать в этой связи сейчас. Владимиру Сушкову было поручено представить руководителю региона конкретные предложения.

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Источник: e-mordovia.ru