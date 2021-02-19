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Артем Здунов потребовал от Владимира Сушкова дать объяснение по долгам региона

Артем Здунов потребовал от Владимира Сушкова дать объяснение по долгам региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на встрече с директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иваном Зимой обсуждал проблемные вопросы по проектам, которые компания реализовывала в республике в последние несколько лет, в том числе к ЧМ-2018.

Речь шла о создании в Мордовии систем «Безопасный город» и «Безопасный интеллектуальный регион». Выяснилось, что регион задолжал «Ростелекому» внушительные суммы, при этом жители Мордовии остались с неработающими и уже морально устаревшими камерами фото- и видеофиксации. Вопросы о том, как республика вошла в дорогостоящий проект без соответствующего финансового обоснования и за чей счет будут выплачиваться долги перед подрядчиком ещё пять лет, Артем Здунов задал председателю республиканского правительства Владимиру Сушкову.

Иван Зима рассказал руководителю региона предысторию вопроса. Выяснилось, что комплексы фото- и видеофиксации устанавливались, когда республика готовилась к ЧМ-2018, и на время проведения соревнований система работала. Впоследствии правительство региона финансовые обязательства выполнять перестало. Сумма долга составляет уже 65 миллионов рублей.

Также выяснилось, что ежемесячное обслуживание неработающих камер и невыплаченные долги за их установку могут обойтись бюджету республики в сумму порядка полумиллиарда рублей. Артем Здунов задал вопрос Владимиру Сушкову о том, как регион собирался оплачивать эти расходы, и что глава правительства планирует делать в этой связи сейчас. Владимиру Сушкову было поручено представить руководителю региона конкретные предложения.

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Источник: e-mordovia.ru