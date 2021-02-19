В одном из исправительных учреждений Мордовии прошли занятия с кинологами

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии со специалистами-кинологами и закрепленными за ними служебными собаками были проведены контрольно-проверочные занятия.

В ходе занятий проверялся внешний вид личного состава, снаряжение, знание нормативных документов, регламентирующих деятельность кинологического отделения отдела охраны.

Служебных собак проверяли в следовой работе, обыске транспорта и объекта, выборке человека и вещи, а также в защитно-караульной службе.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su