В Мордовии адвокаты провели консультации для осужденных

Адвокаты правозащитной организации «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» провели индивидуальные юридические консультации для женщин, отбывающих наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Мордовии.

Консультирование проходило в режиме видеоконференции. Вопросы, заинтересовавшие женщин, касались миграционного учета, восстановления нарушенных жилищных прав, вступления в наследство, возвращения детей, переданных на воспитание в опекунские семьи, а также восстановления детско-родительских отношений.

Проведение консультирования осуществлялось в рамках действующего соглашения о взаимодействии ведомства и правозащитной организации.

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Источник: 13.fsin.su